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Nijerya'da 94 terörist ve çete üyesi etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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Nijerya'da 94 terörist ve çete üyesi etkisiz hale getirildi

Nijerya Savunma Bakanlığı Medya Operasyonları Direktörü Edward Buba, son bir haftada düzenlenen operasyonlarda 94 teröristin ve silahlı çete üyesinin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Operasyonlarda ayrıca 171 terörist ve silahlı çete üyesi yakalanırken, 29 rehine kurtarıldı ve 168 silah ve önemli mühimmat ele geçirildi. Niger Delta'da düzenlenen operasyonlarda ise 43 petrol hırsızı yakalandı.

Nijerya\'da 94 terörist ve çete üyesi etkisiz hale getirildi
26.01.2024 - 15:37,
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Nijerya'da son bir haftada düzenlenen operasyonlarda 94 teröristin ve silahlı çete üyesinin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Nijerya Savunma Bakanlığı Medya Operasyonları Direktörü Edward Buba, haftalık basın toplantısında yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin son bir haftada ülkenin çeşitli eyaletlerinde operasyonlar düzenlediğini söyledi.

Buba, operasyonlarda 94 terörist ve silahlı çete üyesinin öldürüldüğünü belirterek, 171 terörist ve silahlı çete üyesinin yakalandığını kaydetti.

Operasyonlarda teröristler ve silahlı çete üyelerinin rehin aldığı 29 sivilin kurtarıldığını ifade eden Buba, teröristlere ait 168 silah ve önemli mühimmatın ele geçirildiği bilgisini paylaştı.

Buba, ülkenin güneyindeki petrol bölgesinde yer alan Niger Delta'da düzenlenen operasyonlarda petrol hırsızlığı yapan 43 kişinin yakalandığı bilgisini paylaştı.

Kaynak: AA
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