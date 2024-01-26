Nijerya\'da 94 terörist ve çete üyesi etkisiz hale getirildi

Nijerya'da son bir haftada düzenlenen operasyonlarda 94 teröristin ve silahlı çete üyesinin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Nijerya Savunma Bakanlığı Medya Operasyonları Direktörü Edward Buba, haftalık basın toplantısında yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin son bir haftada ülkenin çeşitli eyaletlerinde operasyonlar düzenlediğini söyledi.

Buba, operasyonlarda 94 terörist ve silahlı çete üyesinin öldürüldüğünü belirterek, 171 terörist ve silahlı çete üyesinin yakalandığını kaydetti.

Operasyonlarda teröristler ve silahlı çete üyelerinin rehin aldığı 29 sivilin kurtarıldığını ifade eden Buba, teröristlere ait 168 silah ve önemli mühimmatın ele geçirildiği bilgisini paylaştı.

Buba, ülkenin güneyindeki petrol bölgesinde yer alan Niger Delta'da düzenlenen operasyonlarda petrol hırsızlığı yapan 43 kişinin yakalandığı bilgisini paylaştı.