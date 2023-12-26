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Nijerya'daki cezaevinde uyuz hastalığı ortaya çıktı - Son Dakika
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Nijerya'daki cezaevinde uyuz hastalığı ortaya çıktı

Nijerya'nın Adamawa eyaletindeki cezaevinde uyuz hastalığı tespit edildi. Hastalığa yakalananlar arasında mahkumlar ve gardiyanlar bulunuyor. Sağlık Bakanlığı yetkilisi, salgının yayılmasını önlemek için hijyenin önemini vurguladı.

Nijerya\'daki cezaevinde uyuz hastalığı ortaya çıktı
26.12.2023 - 00:49,
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Nijerya'nın Adamawa eyaletindeki cezaevinde uyuz hastalığının ortaya çıktığı bildirildi.

Sağlık Bakanlığı yetkilisi Damba Kwinke, yaptığı açıklamada, Adamawa eyaletine bağlı Güney Yola bölgesindeki cezaevinde uyuz vakasının kaydedildiğini belirtti.

Kwinke, hastalığa yakalayanların mahkum ve gardiyanlardan oluştuğunu ifade etti.

Cezaevi yetkililerini, salgının daha fazla yayılmasını önlemek için personel ve mahkumlar arasında hijyeni teşvik etme çağrısı yapan Kwinke, "Hastalık oldukça bulaşıcıdır ve insandan insana kolayca bulaşarak ikincil deri enfeksiyonlarına neden olabilir." ifadesini kullandı.

Kaşıntılı bir deri hastalığı olan uyuza neden olan parazit, kişiler arasındaki temas ve aynı eşyaların kullanılmasıyla bulaşabiliyor. Uyuzu engellemenin en iyi yolunun ise hijyen olduğu belirtiliyor.

Kaynak: AA
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