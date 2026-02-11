Nijerya'da Çiftçi-Çoban Çatışmalarına Barış Anlaşması - Son Dakika
Nijerya'da Çiftçi-Çoban Çatışmalarına Barış Anlaşması

11.02.2026 22:12
Plateau eyaletinde 25 barış anlaşması imzalanarak çiftçi-çoban çatışmalarının sona erdirilmesi hedefleniyor.

Nijerya'nın Plateau eyaletinde yıllardır süren ve yüzlerce kişinin hayatını kaybetmesine yol açan çiftçi-çoban çatışmalarının sona erdirilmesi amacıyla taraflar arasında 25 barış anlaşması imzalandı.

Plateau eyaletine bağlı Bokkos ve Riyom yerel yönetim bölgelerindeki altı kırsal topluluktan çiftçi ve çoban temsilcileri, Sha, Bum ve Sopp bölgelerinde düzenlenen görüşmelerin ardından 25 barış anlaşmasına imza attı.

Bokkos Yerel Yönetim Bölgesi kıdemli bölge liderlerinden Lazaros David, sürecin zamanında ve kritik bir adım olduğunu belirterek, organizatörlerin tarafları taban düzeyinde bir araya getirmeyi başardığını söyledi.

David, "Programı başarıya ulaştırmak için defalarca takip ettiler. Sorunlarımızı tespit edip bizimle birlikte ele aldılar." dedi.

İmzalanan anlaşmaların uygulanacağına inandığını ifade eden David, kilise ve cami gibi ortak buluşma alanlarının barış sürecinin pekiştirilmesinde kullanılacağını kaydetti.

Sürece katılan Chiroma Haruna İdris de girişimin çiftçi ve çoban toplulukları arasında barış ve istikrarın yeniden sağlanmasına önemli katkı sunacağını dile getirdi.

İdris, "Buraya gelmemiz sorunları daha iyi anlamamıza yardımcı oldu. Öğrendiklerimizin ortak meselelerimizi barışçıl yollarla çözmemize katkı sağlayacağından eminiz." ifadelerini kullandı.

Barış süreci, Entegre Geçişler Enstitüsü (IFIT) tarafından yürütülen diyalog ve uzlaşı görüşmelerinin ardından hayata geçirildi.

Girişimin, kırılgan ve çatışmalardan etkilenen kırsal bölgelerde kalıcı çözümler bulunmasına katkı sağlaması amaçlanıyor.

Söz konusu 25 barış anlaşmasının, arazilerin nasıl kullanılacağını ve tarafların birbirlerine saldırmamasını içerdiği belirtiliyor.

Bölgede zaman zaman yaşanan çiftçi-çoban çatışmaları, arazi kullanımı ve su kaynaklarına erişim gibi konularda anlaşmazlıklardan kaynaklanıyor.

Bölgede bu sorunlar nedeniyle yaşanan şiddet olaylarından yüzlerce kişi hayatını kaybetmişti.

İmzalanan barış anlaşmalarının, taraflar arasındaki gerilimin azaltılmasına ve kalıcı istikrarın sağlanmasına katkı sunması bekleniyor.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
