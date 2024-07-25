Nijerya'da Çöken İnşaat Halindeki Binada 3 Kişi Hayatını Kaybetti

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Nijerya'nın güneyindeki Lagos eyaletinde çöken inşaat halindeki binanın enkazı altında kalan 3 kişi hayatını kaybetti.

Nijerya Eyalet Acil Durum Yönetim Ajansının (SEMA) Lagos Genel Sekreteri Femi Oke-Osanyintolu yaptığı açıklamada, sabah erken saatlerde Lagos'un Maryland bölgesinde, inşaat halindeki bir binanın çöktüğünü belirtti.

Oke-Osanyintolu, kurtarma çalışmalarında enkaz altında kalan 3 kişinin cesedine ulaşıldığını aktardı.

Çalışmalarda 2 kişinin kurtarıldığı bilgisini paylaşan Oke-Osanyintolu, enkaz altında kalan bir kişinin de yaralı olarak çıkarıldığını söyledi.

Oke-Osanyintolu, binanın çökme nedeninin araştırıldığını kaydetti.

Nijerya'da kalitesiz malzeme kullanımı ve bina bakımlarının yapılmaması zaman zaman inşaat halindeki binaların çökmesine neden oluyor.

Nijerya'da Mühendislik Düzenleme Konseyi, ülkede ocaktan bu yana 22 binanın çökmesi sonucu 30'dan fazla kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.