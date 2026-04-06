Nijerya'da Doktorlar Süresiz Greve Gidiyor
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Nijerya'da Doktorlar Süresiz Greve Gidiyor

06.04.2026 15:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nijerya'daki doktorlar, hükümetin anlaşmaları askıya alması nedeniyle 7 Nisan'da greve başlıyor.

Nijerya'da kamu hastanelerinde görev yapan doktorlar, hükümetin daha önce varılan anlaşmalar kapsamında yürürlüğe koyması beklenen düzenlemeleri askıya alması nedeniyle ülke genelinde süresiz greve gitme kararı aldı.

Nijerya Yerleşik Doktorlar Birliği (NARD) Başkanı Shuaibu İbrahim, yaptığı yazılı açıklamada, doktorların 7 Nisan'dan itibaren süresiz greve başlayacaklarını belirtti.

İbrahim, grev kararının hükümetin daha önce varılan anlaşmalar kapsamında yürürlüğe koyması beklenen düzenlemeleri askıya alması nedeniyle alındığını kaydetti.

Kararın "üzücü ancak kaçınılmaz" olduğunu belirten İbrahim, hükümetin tutumunun sağlık çalışanlarını yeniden iş bırakmaya zorladığını ifade etti.

İbrahim, krizin 2025 yılında yaşanan grevin ardından taraflar arasında imzalanan mutabakat kapsamında yer alan revize edilmiş mesleki ödenek tablosunun uygulanmasının durdurulmasından kaynaklandığını kaydetti.

Söz konusu düzenlemenin nöbet, vardiya, kırsal görev teşvikleri ve klinik dışı hizmet ödemelerini kapsadığını kaydeden İbrahim, uygulamanın önce Ocak 2026'dan Şubat ayına ertelendiği, daha sonra ise askıya alındığını aktardı.

İbrahim, hükümetin kararının daha önce varılan anlaşmalara aykırı olduğu ve güveni zedelediğini öne sürerek, kararın geri çekilmesi ve tüm ödenmemiş hakların ödenmesi çağrısı yaptı.

Kaynak: AA

Politika, Nijerya, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Halkın en büyük umuduydu, şimdi harabe Milyonlarca lira hurdaya döndü Halkın en büyük umuduydu, şimdi harabe! Milyonlarca lira hurdaya döndü
İran, dört ülkeyi aynı anda vurdu Savaş bir anda şiddetlendi İran, dört ülkeyi aynı anda vurdu! Savaş bir anda şiddetlendi
Maç esnasında kalp krizi geçiren antrenörden acı haber Maç esnasında kalp krizi geçiren antrenörden acı haber
6 puanlık maçta Antalyaspor 3 golle kazandı 6 puanlık maçta Antalyaspor 3 golle kazandı
Lakabı oldu adı Duyanlar kulaklarına inanamıyor Lakabı oldu adı! Duyanlar kulaklarına inanamıyor
Maltepe’de borç kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı Maltepe'de borç kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı

16:16
ABD-İsrail’den İran’a yeni saldırı Şiraz Petrokimya Kompleksi vuruldu
ABD-İsrail'den İran'a yeni saldırı! Şiraz Petrokimya Kompleksi vuruldu
16:12
Sadettin Saran’ın ölümden döndüğü kazanın eksper raporu ortaya çıktı
Sadettin Saran’ın ölümden döndüğü kazanın eksper raporu ortaya çıktı
15:56
Gülben Ergen savcılıkta ifade verdi
Gülben Ergen savcılıkta ifade verdi
15:47
Khabib Nurmagomedov Arda Güler’le diyaloğunu paylaştı Aldığı yanıt olay oldu
Khabib Nurmagomedov Arda Güler'le diyaloğunu paylaştı! Aldığı yanıt olay oldu
15:26
Uşak Belediye Meclisi’nde oylama: İşte Özkan Yalım’ın yerine seçilen isim
Uşak Belediye Meclisi'nde oylama: İşte Özkan Yalım'ın yerine seçilen isim
14:59
Narin Güran davasında Nevzat Bahtiyar için ağırlaştırılmış müebbet istemi
Narin Güran davasında Nevzat Bahtiyar için ağırlaştırılmış müebbet istemi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2026 16:28:17. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.