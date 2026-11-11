Nijerya'da Ebola vakasının ardından 21 gün geçmesine rağmen NCDC yeni vaka bildirmedi

Nijerya Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (NCDC), Uganda'dan gelen bir yolcuda Bundibugyo virüsü kaynaklı Ebola vakasının doğrulanmasının üzerinden 21 gün geçmesine rağmen ülkede yeni vaka tespit edilmediğini bildirdi.

NCDC Genel Direktörü Jide İdris, yaptığı açıklamada, 9 Kasım 2026 itibarıyla ülkede yalnızca Uganda'dan gelen bir yolcuda Bundibugyo virüsü kaynaklı bir vakanın doğrulandığını, bunun dışında yeni vaka kaydedilmediğini belirtti.

İdris, doğrulanan vakayla temaslı olduğu belirlenen 28 kişinin gözetim altında tutulduğunu, 34 kişinin ise 21 günlük takip sürecini tamamladığını aktardı.

İlk vakanın doğrulanmasının üzerinden geçen 21 günlük sürenin, temaslı kişilerin bireysel takip süreleriyle karıştırılmaması gerektiğine işaret eden İdris, temaslı olarak belirlenen kişilerin hastalığı taşıdığının kesin olmadığını vurguladı.

Nijerya'da ilk vaka 20 Ekim'de doğrulanmıştı

Nijerya'da 10 yılı aşkın sürenin ardından ilk Ebola vakası, 20 Ekim'de Federal Başkent Bölgesi'nde doğrulanmıştı.

İdris, daha önce yaptığı açıklamada, Ebola teşhisi konulan hastanın Abuja'da görev yapan İsviçreli bir diplomatın eşi olduğunu ve 3 Ekim'de Uganda'dan Nijerya'ya geldikten birkaç gün sonra hastalık belirtileri göstermeye başladığını bildirmişti.

Hastanın eşi de temaslı olarak değerlendirilirken, DSÖ Afrika Bölge Direktörü Mohamed Janabi, iki kişinin İsviçre vatandaşı olmaları nedeniyle bu ülkeye tahliye edildiğini açıklamıştı.

Janabi, hastanın Nijeryalı sağlık çalışanlarının müdahalesiyle hastalığın akut evresini atlattığını ve klinik durumunun stabil hale geldiğini, tahliyenin ardından Nijerya'da aktif Ebola vakası kalmadığını belirtmişti.

Nijerya sağlık makamları, ilk vakanın ardından hastayla temas eden kişileri takibe alarak olası yeni bulaşların önlenmesi için kapsamlı bir müdahale planını uygulamaya koymuştu.

Ebola virüsü, enfekte kişilerin kanı ve diğer vücut sıvılarıyla veya virüs bulaşmış materyallerle doğrudan temas yoluyla bulaşıyor.