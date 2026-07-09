Nijerya'nın Jigawa eyaletinde etkili olan şiddetli fırtınada 7 kişi öldü, 53 kişi yaralandı.
Acil Durum Yönetimi Ajansının (SEMA) Jigawa Genel Sekreteri Hannafi Fagam, gazetecilere yaptığı açıklamada, eyalette yağış ve kuvvetli fırtınanın etkili olduğunu belirtti.
Fagam, fırtına nedeniyle 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 53 kişinin yaralandığını söyledi.
Fırtınadan 5 bin 403 hanenin etkilendiğini kaydeden Fagam, binlerce kişinin yerinden olduğunu ifade etti.
Fagam, fırtınanın kritik öneme sahip kamu altyapısında da büyük hasara yol açtığını, 47 ilkokul ve ortaokula, 3 hastane ve 2 karakola hasar verdiğini aktardı.
Hannafi Fagam, eyalet hükümetinin, yerinden edilmiş aileler için gıda, geçici barınaklar, tıbbi destek ve hızlı ihtiyaç değerlendirmeleri de dahil olmak üzere acil durum önlemlerini etkinleştirdiğini belirtti.
Son Dakika › Güncel › Nijerya'da Fırtına Felaketi: 7 Ölü, 53 Yaralı - Son Dakika
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