Nijerya'da Fırtına Felaketi: 7 Ölü, 53 Yaralı

Nijerya'nın Jigawa eyaletinde etkili olan şiddetli fırtınada 7 kişi öldü, 53 kişi yaralandı.

Acil Durum Yönetimi Ajansının (SEMA) Jigawa Genel Sekreteri Hannafi Fagam, gazetecilere yaptığı açıklamada, eyalette yağış ve kuvvetli fırtınanın etkili olduğunu belirtti.

Fagam, fırtına nedeniyle 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 53 kişinin yaralandığını söyledi.

Fırtınadan 5 bin 403 hanenin etkilendiğini kaydeden Fagam, binlerce kişinin yerinden olduğunu ifade etti.

Fagam, fırtınanın kritik öneme sahip kamu altyapısında da büyük hasara yol açtığını, 47 ilkokul ve ortaokula, 3 hastane ve 2 karakola hasar verdiğini aktardı.

Hannafi Fagam, eyalet hükümetinin, yerinden edilmiş aileler için gıda, geçici barınaklar, tıbbi destek ve hızlı ihtiyaç değerlendirmeleri de dahil olmak üzere acil durum önlemlerini etkinleştirdiğini belirtti.