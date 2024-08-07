Nijerya'da Gıda Zehirlenmesi Sonucu 6 Kişi Hayatını Kaybetti

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Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın Kogi eyaletinde 6 kişi, gıda zehirlenmesi nedeniyle yaşamını yitirdi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Kogi eyaletine bağlı Anyoke bölgesinde bir evde, yerel yemek olan "amala" tüketen kişiler zehirlendi.

Zehirlenenlerden 6'sı evde hayatını kaybetti.

Kogi Eyaleti Sağlık Komiseri AbdulAzzez Adams Adeiza, yaptığı açıklamada, evdeki diğer 2 kişinin kusma ve karın ağrısı şikayetleriyle hastaneye başvurduğunu belirtti.

Olayı soruşturmak için sağlık komitesi kurulduğunu kaydeden Adeiza, incelenmek üzere yemek örneklerinin alındığını bildirdi.