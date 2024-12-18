Nijerya'da Güvenlik Sorunları ve Fidye Olayları

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Güvenlik sorunlarının arttığı Afrika'nın en kalabalık ülkesi Nijerya'da, bir yıl içinde 1,4 milyar dolardan fazla fidye ödendiği bildirildi.

Nijerya Ulusal İstatistik Bürosunun (NBS) yayımladığı raporda, Mayıs 2023 ile Nisan 2024 tarihleri arasında ülkenin farklı bölgelerinde çeşitli saldırı olaylarının yaşandığı belirtildi.

Raporda, bu dönemde düzenlenen saldırılarda 614 bin 937 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.

Aynı süre zarfında ülkede 2 milyon 235 binden fazla kişinin kaçırıldığı aktarılan raporda, bu kişileri kurtarmak için 1,4 milyar dolardan fazla (2,2 trilyon naira) fidye ödendiği kaydedildi.

Nijerya, uzun zamandır ülkenin çeşitli bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor.

Ülkede insan kaçırma suçunun cezası idam olmasına rağmen fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor.

Silahlı kişiler, genellikle ülkenin kuzeyindeki köyleri, okulları ve yolcuları hedef alarak fidye talep ediyor.

Nijerya Senatosu, ülkede artan güvenlik sorunlarıyla mücadele kapsamında 2022'de silahlı kişilere fidye ödenmesini yasaklamıştı.