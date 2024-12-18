Nijerya'da Güvenlik Sorunları ve Fidye Olayları - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Nijerya'da Güvenlik Sorunları ve Fidye Olayları

Nijerya'da bir yılda fidye için 1.4 milyar dolar ödendi, 614 bin kişi hayatını kaybetti.

18.12.2024 13:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Güvenlik sorunlarının arttığı Afrika'nın en kalabalık ülkesi Nijerya'da, bir yıl içinde 1,4 milyar dolardan fazla fidye ödendiği bildirildi.

Nijerya Ulusal İstatistik Bürosunun (NBS) yayımladığı raporda, Mayıs 2023 ile Nisan 2024 tarihleri arasında ülkenin farklı bölgelerinde çeşitli saldırı olaylarının yaşandığı belirtildi.

Raporda, bu dönemde düzenlenen saldırılarda 614 bin 937 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.

Aynı süre zarfında ülkede 2 milyon 235 binden fazla kişinin kaçırıldığı aktarılan raporda, bu kişileri kurtarmak için 1,4 milyar dolardan fazla (2,2 trilyon naira) fidye ödendiği kaydedildi.

Nijerya, uzun zamandır ülkenin çeşitli bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor.

Ülkede insan kaçırma suçunun cezası idam olmasına rağmen fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor.

Silahlı kişiler, genellikle ülkenin kuzeyindeki köyleri, okulları ve yolcuları hedef alarak fidye talep ediyor.

Nijerya Senatosu, ülkede artan güvenlik sorunlarıyla mücadele kapsamında 2022'de silahlı kişilere fidye ödenmesini yasaklamıştı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Güvenlik, Politika, Nijerya, Ekonomi, Güncel, Dünya, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nijerya'da Güvenlik Sorunları ve Fidye Olayları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:08 BM Uluslararası Göç Örgütü, ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı BM Uluslararası Göç Örgütü, ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı
19:05 Mikrofonlar açık kaldı, AK Partili isimlerin diyalogları duyuldu: Çok yanlış yaptı Bakan Hanım Mikrofonlar açık kaldı, AK Partili isimlerin diyalogları duyuldu: Çok yanlış yaptı Bakan Hanım
17:44 Salim Güran’ın telefonunda bulunan yeni delil cinayeti çözebilir Salim Güran'ın telefonunda bulunan yeni delil cinayeti çözebilir
17:23 İsrail ve Hamas ateşkese çok yakın İsrail ve Hamas ateşkese çok yakın
16:47 İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan herkesin içinde hüngür hüngür ağladı İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan herkesin içinde hüngür hüngür ağladı
01:18 Cevdet Yılmaz: ’Suriye’deki Kürtlerin hak ettikleri şekilde temsil edilmelerini istiyoruz’ Cevdet Yılmaz: 'Suriye'deki Kürtlerin hak ettikleri şekilde temsil edilmelerini istiyoruz'
01:14 Cumhurbaşkanlığı ve bağlı kuruluşların 2025 yılı bütçeleri kabul edildi Cumhurbaşkanlığı ve bağlı kuruluşların 2025 yılı bütçeleri kabul edildi
01:11 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Tarihimizde bir ilk hayırlı uğurlu olsun Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Tarihimizde bir ilk hayırlı uğurlu olsun
00:37 DEM Partili Doğan MHP’li Celal Adan’dan izin alarak TBMM’yi Kürtçe selamladı DEM Partili Doğan MHP'li Celal Adan'dan izin alarak TBMM'yi Kürtçe selamladı
00:23 Avukata ve müvekkilini ters kelepçe ile gözaltına alan 2 polis ve 2 bekçiye hapis cezası Avukata ve müvekkilini ters kelepçe ile gözaltına alan 2 polis ve 2 bekçiye hapis cezası
00:18 Anayasa Komisyonu oturumunun yapıldığı salona sis bombası attılar Anayasa Komisyonu oturumunun yapıldığı salona sis bombası attılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2024 19:41:14. #1.11#
SON DAKİKA: Nijerya'da Güvenlik Sorunları ve Fidye Olayları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.