Nijerya'da Hava Operasyonları ve Sivil Kaybı Endişesi
Nijerya'da Hava Operasyonları ve Sivil Kaybı Endişesi

15.05.2026 18:24
Nijerya'daki hava operasyonlarında artan sivil ölümler, NHRC tarafından endişe ile karşılandı.

Nijerya Ulusal İnsan Hakları Komisyonu (NHRC), ülkede ordunun yürüttüğü hava operasyonlarında sivillerin yaşamını yitirdiği vakalardaki artıştan duyduğu endişeyi dile getirdi.

NHRC Genel Sekreteri Tony Ojukwu, yaptığı yazılı açıklamada, hükümetin güvenliği sağlama çabalarını desteklediklerini ancak tüm askeri operasyonların ulusal hukuk ve uluslararası insancıl hukuk çerçevesinde yürütülmesi gerektiğini vurguladı.

Ojukwu, Nijerya ordusunun düzenlediği hava operasyonlarında sivillerin yaşamını yitirdiği olayların artmasından duyduğu endişeyi dile getirdi.

Kadınlar, çocuklar ve diğer sivillerin hayatını kaybettiği olayların yaşam hakkı ve insan onurunun ihlali anlamına gelebileceğini belirten Ojukwu, operasyonlara ilişkin denetim ve prosedürlerin etkinliğinin sorgulanması gerektiğini ifade etti.

Ojukwu, son aylarda yaşanan olaylara dikkati çekerek Yobe, Nijer ve Zamfara eyaletindeki pazar yerlerine yapılan saldırıları örnek gösterdi ve bunların tekrarlayan örüntüye dönüştüğünü vurguladı.

Tüm bu olayların uluslararası insancıl hukukun temel ilkeleri olan siviller ile savaşan unsurların ayrımı, orantılılık ve askeri zorunluluk ilkelerine uyulması gerektiğini bir kez daha ortaya koyduğunu aktaran Ojukwu, sivil kayıpların önlenmesi için acil önlem alınması çağrısında bulundu.

Uluslararası Af Örgütü, ordunun 10 Mayıs'ta Zamfara eyaletinde düzenlediği hava saldırısında en az 100 sivilin öldüğünü ileri sürmüştü.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, saldırıya ilişkin haberler karşısında "şoke olduğunu" belirterek olayı kınamıştı.

