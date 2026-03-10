Nijerya'da ISWAP Saldırısı: 14 Ölü - Son Dakika
Son Dakika Logo

Nijerya'da ISWAP Saldırısı: 14 Ölü

10.03.2026 18:09
Nijerya'nın kuzeydoğusunda ISWAP tarafından düzenlenen saldırılarda 14 kişi yaşamını yitirdi.

Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü ISWAP'ın düzenlediği "koordineli silahlı saldırılarda" 14 kişi hayatını kaybetti.

Ulusal basındaki haberlere göre, ISWAP üyeleri, Borno ve Yobe eyaletlerinde koordineli silahlı saldırılar düzenledi.

Saldırılarda 14 sivil hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Öte yandan, ülkede terör örgütlerine yönelik yürütülen "Hadin Kai Operasyonu"nun Medya Enformasyon Sorumlusu Sani Uba, saldırılara ilişkin açıklama yaptı.

Uba, bölgede birtakım saldırıların "bazı cesur ve yiğit askerlerin hayatına mal olduğunu" belirtti.

Saldırılarda kaç askerin hayatını kaybettiğine ilişkin açıklama yapmayan Uba, hedef alınan tüm bölgenin kontrol altında olduğunu ifade etti.

Nijerya, uzun zamandır ülkenin çeşitli bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor.

Kaynak: AA

