Nijerya'da Kolera Salgınında Ölü Sayısı 156'ya Yükseldi - Son Dakika
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Nijerya'da Kolera Salgınında Ölü Sayısı 156'ya Yükseldi

Nijerya'da kolera salgını nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 156'ya çıktı. Ülkede ocaktan bu yana 4 bin 809 kolera vakası görüldü. Kolera ile mücadele kapsamında tüm sağlık merkezlerine tıbbi malzemeler sevk edildi. Nijerya'da temiz su yetersizliği ve tıbbi müdahale eksikliği hastalık ve ölüm riskini artırıyor.

01.08.2024 03:21
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Nijerya'da kolera salgını nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 156'ya çıktığı bildirildi.

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden (NCDC) yapılan açıklamada, ülkede 15-21 Temmuz'da 170 kolera vakasının görüldüğü, 3 kişinin salgında öldüğü belirtildi.

Böylece ülkede ocaktan bu yana 4 bin 809 kolera vakasının görüldüğü bilgisine yer verilen açıklamada, salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 156'ya yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada, kolera ile mücadele kapsamında ülke çapındaki tüm sağlık merkezlerine vaka yönetimi, enfeksiyon önleme ve kontrol için tıbbi malzemeler sevk edildiği aktarıldı.

Kolera salgını nedeniyle 26 Haziran'da "ulusal acil durum" ilan edilen Nijerya'da geçen yıl 3 binden fazla kolera vakası görülmüş, salgında 100'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

"Vibrio" bakterisinin neden olduğu; gıda ve su yoluyla bulaşan kolera, ishale ve dolayısıyla vücutta su kaybına yol açıyor. Hastalık tedavi edilmediği takdirde ölümcül olabiliyor.

Nijerya'da temiz su yetersizliğinin yanında tıbbi müdahalenin etkin yapılamaması da hastalık ve ölüm riskini artırıyor. Ülkede sıtma, çocuk felci, tifo ve M çiçeği virüsü gibi salgın hastalıklara da sıklıkla rastlanıyor.

Kaynak: AA

Nijerya, Kolera, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nijerya'da Kolera Salgınında Ölü Sayısı 156'ya Yükseldi - Son Dakika

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