Nijerya'da Lassa Ateşi Can Almaya Devam Ediyor

Nijerya'da, hayvandan insana geçen Lassa ateşi hastalığı nedeniyle bu yıl hayatını kaybedenlerin sayısının 237'ye yükseldiği bildirildi.

Nijerya Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden (NCDC) yapılan açıklamada, ülkenin 23 eyaletine bağlı 116 yerel yönetim bölgesinde Lassa ateşi vakalarının tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, 20-26 Temmuz'da ülke genelinde 17 yeni Lassa ateşi vakasının görüldüğü, 6 kişinin hastalık nedeniyle yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Böylece ocak ayından bu yana ülkede doğrulanan Lassa ateşi vakalarının sayısının 1000'e, hastalık nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının ise 237'ye çıktığı aktarıldı.

Ülkede Lassa ateşine bağlı vaka ölüm oranının yüzde 23,7'ye yükseldiği ifade edilen açıklamada, hastalık nedeniyle 2026'da 53 sağlık çalışanının da enfekte olduğuna işaret edildi.

Açıklamada, sağlık çalışanları arasındaki enfeksiyonların salgının kontrol altına alınmasında önemli bir sorun olduğunun altı çizilerek, yüksek vaka görülen eyaletlerde görev yapan sağlık çalışanlarının korunması amacıyla 30 günlük plan hazırlandığı bildirildi.

Geçen yıl 190 kişi yaşamını yitirmişti

Lassa virüsü nedeniyle ülke genelinde 2025'te 190 kişi hayatını kaybetmişti.

Nijerya hükümeti, 23 Ocak 2019'da Lassa ateşi nedeniyle acil durum ilan etmişti.

Mali, Togo, Gana, Liberya ve Sierra Leone gibi birçok Afrika ülkesinde görülen Lassa ateşine, Nijerya'da ilk olarak 1969'da ülkenin kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde rastlanmıştı.

Fare dışkısıyla temas sonucu bulaşan hastalık, insandan insana geçebiliyor ve ölümcül kanamalı ateşe yol açıyor.

Yetkililer, halkı fare ve diğer kemirgenlerle temas etmemeleri yönünde uyarıyor.