Nijerya'da Maden Patlaması: 37 Ölü
Nijerya'da Maden Patlaması: 37 Ölü

19.02.2026 15:17
Plateau eyaletindeki maden patlamasında 37 madenci hayatını kaybetti, soruşturma başlatıldı.

Nijerya'nın Plateau eyaletinde 37 madencinin hayatını kaybettiği patlamanın ardından hükümet, olayın yaşandığı maden sahasının kapatılması talimatı verdi.

Katı Mineraller Geliştirme Bakanı Dele Alake, yaptığı yazılı açıklamada, dün yaşanan facianın ardından sahadaki faaliyetlerin durdurulduğunu ve olayın nedenlerinin araştırılması için soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Alake, Bakanlıktaki Daimi Sekreter Yusuf Yabo başkanlığında madencilik, çevre uyumu ve zanaatkar madencilik alanlarında uzmanlardan oluşan inceleme ekibinin bölgeye gönderildiğini kaydetti.

Patlamanın meydana geldiği kuyunun işletmeci şirket tarafından yerel topluluğun kullanımına bırakıldığının değerlendirildiğini aktaran Alake, sahada bulunan kurşun cevheri kalıntılarının gaz salınımına açık olduğunun tespit edildiğini belirtti.

Alake, soruşturmanın tamamlanmasının ardından gerekli yaptırımların uygulanacağını ve gelişmeler hakkında kamuoyunun bilgilendirileceğini ifade etti.

Öte yandan Plateau Eyaleti Enformasyon ve İletişim Komiseri Joyce Ramnap, yaralıların çevredeki hastanelerde tedavi altına alındığını belirterek, hükümetin güvenlik ve acil müdahale birimleriyle koordinasyon içinde çalıştığını bildirdi.

Plateau eyaletine bağlı Wase bölgesindeki bir maden sahasında dün meydana gelen patlamada 37 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA

Nijerya'da Maden Patlaması: 37 Ölü
