Nijerya'da Menenjit Salgını: 26 Ölü

ABUJA, 12 Mart (Xinhua) -- Nijerya'nın kuzeybatısında bulunan Kebbi eyaletindeki dört yerel yönetim bölgesinde görülen menenjit salgınında en az 26 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Komiseri Musa İsmaila, salı günü yaptığı açıklamada, ocak ayı sonlarına doğru ilan edilen salgının, geçen hafta şüpheli vakalarda ani bir artış yaşanmasıyla daha ölümcül hale geldiğini söyledi.

Hastalığın ateş, şiddetli baş ağrısı, boyun tutulması, karın ağrısı, kusma, ishal ve ışığa karşı hassasiyet gibi semptomlarla ayırt edilebildiğini belirten İsmaila, toplam 248 şüpheli vaka ile normalden çok daha fazla sayıda vakanın görüldüğü talihsiz bir salgın durumuyla karşı karşıya olunduğunu ifade etti.

Etkilenen yerel yönetim bölgelerine ilaç ve diğer tıbbi malzemeler dağıtıldı. Eyalet hükümeti durumu kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

Menenjit salgınlarına çoğunlukla neisseria meningitidis A serogrubu neden oluyor. Nijerya'da bu salgınlar tipik olarak düşük nem ve tozlu koşullar nedeniyle kurak mevsimde ortaya çıkıyor ve genellikle yağmur mevsiminin başlamasıyla birlikte azalıyor.