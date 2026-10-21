Oyuncu Berfin Ant'tan eski sevgilisine suç duyurusu: Boğazımı sıktı, tehdit etti - Son Dakika
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Oyuncu Berfin Ant'tan eski sevgilisine suç duyurusu: Boğazımı sıktı, tehdit etti

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Oyuncu Berfin Ant\'tan eski sevgilisine suç duyurusu: Boğazımı sıktı, tehdit etti
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Oyuncu Berfin Ant, iş insanı eski sevgilisi Özgür A.'nın kendisini tehdit ederek boğazını sıktığı iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu. Ant, eski sevgilisinin kendisine "Sana İstanbul'u dar edeceğim, bu şehirde sana rahat vermeyeceğim" dediğini öne sürdü. Hakkındaki suçlamaları reddeden Özgür A. ise sözlü ve fiziksel saldırıya asıl kendisinin uğradığını savundu.

Oyuncu ve model Berfin Ant ile eski sevgilisi iş insanı Özgür A. arasındaki anlaşmazlık yargıya taşındı. Etiler'de bir eğlence mekânının önünde yaşandığı belirtilen olayın ardından taraflar, birbirlerini suçlayan dilekçelerle savcılığa başvurdu.

EĞLENCE MEKANININ ÖNÜNDE KARŞI KARŞIYA GELDİLER

Bir arkadaşıyla Etiler'deki eğlence mekânına giden Berfin Ant, yaklaşık yarım saat sonra eski sevgilisi Özgür A.'nın da aynı yere gelmesiyle beklenmedik bir karşılaşma yaşadı. Gece saat 01.50 sıralarında mekândan ayrılan Ant'ın yanına Özgür A.'nın bir arkadaşı gelerek, "Özgür ile konuşmanız gereken şeyler var" dedi. Ant ise eski sevgilisiyle konuşmak istemediğini belirtti.

Oyuncu Berfin Ant'tan eski sevgilisine suç duyurusu: Boğazımı sıktı, tehdit etti

ESKİ SEVGİLİSİNİN BOĞAZINI SIKTIĞINI İDDİA ETTİ

Ant'ın şikayetine göre, mekandan uzaklaşmaya çalıştığı sırada peşinden gelen Özgür A. kendisini tehdit etmeye başladı. İş insanının daha sonra genç kadını tutarak elleriyle boğazını sıktığı öne sürüldü. Ant'ın yanında bulunan arkadaşı ise yoldan geçen bir taksiyi durdurarak olay yerinden uzaklaştı. Yaşananların ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına başvuran oyuncu, eski sevgilisinden şikayetçi oldu.

"SANA İSTANBUL'U DAR EDECEĞİM"

Berfin Ant, savcılığa sunduğu dilekçede tehditlerin olay yerinden ayrıldıktan sonra da devam ettiğini ileri sürdü. Ant, şikayetinde şu ifadelere yer verdi: "Olayın ardından cep telefonundan beni arayarak, 'Sana İstanbul'u dar edeceğim, bu şehirde sana rahat vermeyeceğim' şeklinde tehditlerde bulunmuştur. Bana fiziksel ve sözlü saldırıda bulunan Özgür A.'dan şikayetçiyim."

Oyuncu Berfin Ant'tan eski sevgilisine suç duyurusu: Boğazımı sıktı, tehdit etti

ESKİ SEVGİLİDEN KARŞI HAMLE: ASIL SALDIRIYA UĞRAYAN BENİM

Berfin Ant'ın suçlamalarının ardından Özgür A. da avukatı aracılığıyla savcılığa dilekçe sundu. Hakkındaki tehdit ve fiziksel saldırı iddialarını reddeden iş insanı, olay sırasında sözlü ve fiziksel şiddete maruz kalan tarafın kendisi olduğunu savundu. Özgür A.'nın dilekçesinde ayrıca Berfin Ant'ın ileri sürdüğü suçlamaları doğrulayan herhangi bir bulgu bulunmadığı öne sürüldü.

Berfin AntİstanbulMagazinGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • HALK OZANI AŞIK CEMŞİT HALK OZANI AŞIK CEMŞİT:
    Neden emeğinizde birikiminizde zerre katkısı olmayan kişiler ile münasebet yaşıyorsunuz anlaşılır gibi değil.Sizi koparmaktan başka birşey yok akıllarında bunu kafanızdan çıkarmayın. 0 0 Yanıtla
  • ttazmania444 ttazmania444:
    normal insanlari birakip is insanlarina kosuyorsunuz yaaaaa 0 0 Yanıtla
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