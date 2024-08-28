Nijerya'da minibüs ile kamyon çarpışması: 16 ölü

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Nijerya'nın Ondo eyaletinde minibüs ile kamyonun çarpışması sonucu 16 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Nijerya Ulusal Yol Güvenliği Ondo Eyaleti Sözcüsü Samuel İbitoye, yaptığı açıklamada, eyaletin Ore-Benin kara yolunda hız yapan yolcu minibüsünün seyir halindeki kamyona çarptığını belirtti.

İbitoye, kazada 16 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin yaralandığını kaydetti.

Kazaya ilişkin soruşturmalar başlatıldığını aktaran İbitoye, "Yapılan ön incelemede olayın sebebinin aşırı hız ve hatalı sollama olduğu ve maalesef çarpışmaya yol açtığı tespit edildi." ifadesini kullandı.