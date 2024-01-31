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Nijerya'da Öğrenci ve Öğretmenleri Taşıyan Otobüse Saldırı: 9 Kişi Kaçırıldı - Son Dakika
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Nijerya'da Öğrenci ve Öğretmenleri Taşıyan Otobüse Saldırı: 9 Kişi Kaçırıldı

Nijerya\'da Öğrenci ve Öğretmenleri Taşıyan Otobüse Saldırı: 9 Kişi Kaçırıldı

Nijerya'nın güneyindeki Ekiti eyaletinde öğrencileri ve öğretmenleri taşıyan otobüse düzenlenen saldırıda, 9 kişi kaçırıldı. Ekiti Valisi Abiodun Oyeban, saldırının Emure kasabasında gerçekleştiğini ve 6 öğrenci ile 3 öğretmenin kaçırıldığını açıkladı. Nijerya'da insan kaçırma suçunun cezası idam olmasına rağmen, fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor.

31.01.2024 00:17  Güncelleme: 00:18
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Nijerya'nın güneyindeki Ekiti eyaletinde öğrencileri ve öğretmenleri taşıyan otobüse düzenlenen saldırıda, 9 kişi kaçırıldı.

Ekiti Valisi Abiodun Oyeban yaptığı yazılı açıklamada, dün gece geziden dönen öğrenciler ve öğretmenleri taşıyan otobüsün Emure kasabasında saldırıya uğradığı bildirildi.

Oyeban, 6 öğrenci ve 3 öğretmenin kaçırıldığını kaydetti.

Kaçırılan kişileri kurtarmaya kararlı olduklarını vurgulayan Oyeban; bölge sakinlerinden, arama kurtarma çalışmalarına yardımcı olabilecek her türlü bilgiyi paylaşmalarını istedi.

Nijerya'da insan kaçırma suçunun cezası, idam olmasına rağmen fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor.

Silahlı kişiler, genelde ülkenin kuzeyindeki köyleri, okulları ve yolcuları hedef alarak fidye talep ediyor.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Nijerya'da Öğrenci ve Öğretmenleri Taşıyan Otobüse Saldırı: 9 Kişi Kaçırıldı - Son Dakika
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