Afrika kıtasının en fazla Müslüman nüfusa sahip ülkesi Nijerya'da, ramazan ayının ilk teravih namazı eda edildi.
Kano eyaletine bağlı Kwandila bölgesinde yaşayan Müslümanlar, Jami'urrahman Camisi'nde ramazanın ilk teravihi için bir araya geldi.
Daha sonra ramazan ayının ilk teravih namazı kılındı.
Ülkede camileri dolduran Nijeryalılar, tüm İslam alemi için dua etti.
Son Dakika › Güncel › Nijerya'da Ramazan'ın İlk Teravih Namazı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?