Nijerya'da Silahlı Saldırıda 23 Ölü

Nijerya'nın Benue eyaletinde düzenlenen silahlı saldırılarda 23 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Kwande Bölge Yetkilisi Dr. Ray Anumve, yerel gazeteye yaptığı açıklamada, hayvancılıkla uğraşan Fulani kabilesi çobanlarının Kwande bölgesindeki köylere saldırılar düzenlediğini belirtti.

Anumve, saldırılarda aralarında çocukların da bulunduğu 23 kişinin öldüğünü, çok sayıda kişinin yaralandığını kaydetti.

Saldırılarda çok sayıda evin kundaklandığını aktaran Anumve, silahlı kişilerin köylülerin gıdalarını da gasbettiğini söyledi.

Benue eyaletinde hayvancılıkla uğraşan Fulani kabilesi ile çiftçilik yapan bazı kabileler arasında zaman zaman şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Silahlı kişilerin, Nisan'da Benue eyaletinde düzenlediği saldırılarda 100'e yakın kişi hayatını kaybetmişti.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin farklı bölgelerine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını öne sürüyor.

Silahlı çeteler de bu çatışmalardan yararlanarak saldırılar düzenliyor ve bölge halkını tehdit ediyor.