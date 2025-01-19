Nijerya'nın kuzeyindeki Niger eyaletinde dün akaryakıt taşıyan tankerin patlaması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 86'ya yükseldi.
Nijerya Eyalet Acil Durum Yönetim Ajansı (SEMA) Niger Eyalet Genel Müdürü Abdullahi Baba-Arah, yaptığı yazılı açıklamada, Dikko-Maje kara yolunda akaryakıt tankerinin patlaması sonucu ölenlerin sayısının 86'ya çıktığını belirtti.
Patlamada yaşamını yitiren 80 kişi için toplu cenaze töreni düzenlendiğini aktaran Baba-Arah, 5 kişinin cenazesinin aileleri tarafından teslim alındığını ve diğer bir kişinin cenazesinin ise hastanede olduğunu kaydetti.
Baba-Arah, patlamada yaralanan 55 kişinin tedavilerinin ise çevredeki hastanelerde sürdürdüğünü ifade etti.
Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, olayda hayatını kaybedenler için eyalet halkına başsağlığı diledi.
Niger eyaletine bağlı Dikko-Maje kara yolunda dün, akaryakıt yüklü tanker aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkarak devrilmişti. Yöre halkının devrilen araçtaki akaryakıtı boşaltmaya çalıştığı sırada tanker patlamış, çok sayıda kişi yanarak can vermişti.
Son Dakika › Güncel › Nijerya'da Tanker Patlamasında 86 Ölü - Son Dakika
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