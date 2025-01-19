Nijerya'da Tanker Patlamasında 86 Ölü

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Nijerya'nın kuzeyindeki Niger eyaletinde dün akaryakıt taşıyan tankerin patlaması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 86'ya yükseldi.

Nijerya Eyalet Acil Durum Yönetim Ajansı (SEMA) Niger Eyalet Genel Müdürü Abdullahi Baba-Arah, yaptığı yazılı açıklamada, Dikko-Maje kara yolunda akaryakıt tankerinin patlaması sonucu ölenlerin sayısının 86'ya çıktığını belirtti.

Patlamada yaşamını yitiren 80 kişi için toplu cenaze töreni düzenlendiğini aktaran Baba-Arah, 5 kişinin cenazesinin aileleri tarafından teslim alındığını ve diğer bir kişinin cenazesinin ise hastanede olduğunu kaydetti.

Baba-Arah, patlamada yaralanan 55 kişinin tedavilerinin ise çevredeki hastanelerde sürdürdüğünü ifade etti.

Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, olayda hayatını kaybedenler için eyalet halkına başsağlığı diledi.

Niger eyaletine bağlı Dikko-Maje kara yolunda dün, akaryakıt yüklü tanker aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkarak devrilmişti. Yöre halkının devrilen araçtaki akaryakıtı boşaltmaya çalıştığı sırada tanker patlamış, çok sayıda kişi yanarak can vermişti.