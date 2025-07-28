Nijerya'da Tekne Kazası: 13 Ölü

ABUJA, 28 Temmuz (Xinhua) -- Nijerya'nın orta kesimindeki Nijer eyaletinde bir teknenin alabora olması sonucu hayatını kaybeden en az 13 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, onlarca kişiden ise haber alınamıyor.

Nijer Eyaleti Acil Durum Yönetim Ajansı Başkanı Abdullahi Baba Arah, pazar günü Xinhua'ya yaptığı açıklamada teknenin aşırı yük nedeniyle cumartesi günü alabora olduğunu söyledi. Arah, teknedeki yolcuların çoğunun tüccar olduğunu ve teknenin Gunu topluluğundan Shiroro bölgesinde bulunan Kwata-Zumba'daki haftalık pazara götürülen tarım ürünleriyle yüklü olduğunu belirtti.

Tekneyi kullanan kişi de dahil olmak üzere en az 3 kişinin kurtarıldığını belirten Arah, resmi yolcu listesi bulunmadığı için teknedeki yolcu sayısının kesin olarak bilinmediğini ifade etti.

Aralarında yerel dalgıçlar ve gönüllülerin de bulunduğu kurtarma ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Nijerya'da genellikle aşırı yükleme, yetersiz güvenlik uygulamaları ve olumsuz hava koşulları nedeniyle sık sık tekne kazaları meydana geliyor.