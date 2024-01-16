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Nijerya'da Tekne Kazasında 8 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Nijerya'da Tekne Kazasında 8 Kişi Hayatını Kaybetti

Nijerya'nın Niger eyaletinde, yaklaşık 100 yolcu taşıyan bir teknenin Niger Nehri'nde alabora olması sonucu ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybetti. Arama kurtarma çalışmaları devam ederken, ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Nijerya\'da Tekne Kazasında 8 Kişi Hayatını Kaybetti
16.01.2024 - 14:59,
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Nijerya'nın Niger eyaletinde, yolcu taşıyan teknenin alabora olması sonucu ilk belirlemelere göre 8 kişi yaşamını yitirdi.

Nijerya Acil Durum Yönetimi Ajansı (SEMA) Niger Eyaleti Halkla İlişkiler Sorumlusu İbrahim Hussain, yaptığı yazılı açıklamada, yaklaşık 100 yolcu taşıyan teknenin Niger Nehri'nde alabora olduğunu belirtti.

Hussain, kazanın ardından başlatılan arama kurtarma çalışmalarında, 5'i kadın 8 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını kaydetti.

Bölgede arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü aktaran Hussain, ölü sayısının artmasından endişe edildiğini dile getirdi.

Kaynak: AA
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