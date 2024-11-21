Nijerya'da Terör Operasyonları: 115 Terörist Etkisiz Hale Getirildi - Son Dakika
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Nijerya'da Terör Operasyonları: 115 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Nijerya'da Boko Haram ve ISWAP'a karşı yapılan operasyonlarda 115 terörist etkisiz hale getirildi.

21.11.2024 20:51
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Nijerya'da terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP ile çete üyelerine yönelik operasyonlarda, 1 haftada 115 terörist etkisiz hale getirildi.

Nijerya Savunma Bakanlığı Medya Operasyonları Direktörü Edward Buba, haftalık basın toplantısında yaptığı açıklamada, son 1 haftadır ülkenin farklı bölgelerinde söz konusu terör örgütleri ile silahlı çete üyelerine karşı operasyonların sürdüğünü belirtti.

Buba, operasyonlarda aralarında teröristlerin elebaşı Munzur ya Audu'nun da bulunduğu 115 teröristin etkisiz hale getirildiğini, 238 teröristin de yakalandığını kaydetti.

Fidye için rehin alınan 138 kişinin kurtarıldığını söyleyen Buba, teröristlere ait 50 silah ve önemli mühimmatın da ele geçirildiği bilgisini paylaştı.

Nijerya, uzun zamandır ülkenin çeşitli bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor.

Ülkede insan kaçırma suçunun cezası idam olmasına karşın fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor. Silahlı kişiler genelde ülkenin kuzeyindeki köyleri, okulları ve yolcuları hedef alarak fidye talep ediyor.

Kaynak: AA

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