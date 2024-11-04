Nijerya'da Terör Operasyonları: 187 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

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Nijerya'da terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP ile çete üyelerine yönelik operasyonlarda, geçen hafta 187 terörist ve silahlı çete üyesi etkisiz hale getirildi.

Nijerya Savunma Bakanlığı Medya Operasyonları Direktörü Edward Buba, yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin, geçen hafta ülkenin farklı bölgelerinde terör örgütleri ve silahlı çete üyelerine yönelik operasyonlar düzenlediğini belirtti.

Operasyonlarda 187 terörist ve silahlı çete üyesinin etkisiz hale getirildiğini kaydeden Buba, 262 teröristin ve çete üyesinin ise yakalandığını söyledi.

Buba, operasyonlarda fidye için rehin alınan 147 kişinin de kurtarıldığını ifade etti.

Ordunun, Nijerya'ya istikrar ve güvenlik getirme çabalarını kararlılıkla sürdüreceğini vurgulayan Buba, "Teröristlere ya teslim olmaları ya da operasyon alanında etkisiz hale getirilmeleri dışında bir seçenek sunulmuyor." dedi.

Nijerya, uzun zamandır ülkenin çeşitli bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor.

Ülkede insan kaçırma suçunun cezası idam olmasına karşın fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor.

Silahlı kişiler, genelde ülkenin kuzeyindeki köyleri, okulları ve yolcuları hedef alarak fidye talep ediyor.