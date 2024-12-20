Nijerya'da Terör Operasyonları: 212 Öldürüldü - Son Dakika
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Nijerya'da Terör Operasyonları: 212 Öldürüldü

Nijerya'da düzenlenen operasyonlarda 212 terörist etkisiz hale getirildi, 152 rehin kurtarıldı.

20.12.2024 18:20
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Nijerya'da, terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP ile diğer çete üyelerine yönelik operasyonlarda, son bir hafta 212 örgüt üyesi öldürüldü.

Nijerya Savunma Bakanlığı Medya Operasyonları Direktörü Edward Buba, haftalık basın toplantısında yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin, son bir hafta içinde ülkenin farklı bölgelerinde terör örgütleri ile silahlı çetelere yönelik operasyonlar düzenlediğini belirtti.

Bu operasyonlarda 212 örgüt üyesinin etkisiz hale getirildiğini ifade eden Buba, aralarında 3 üst düzey örgüt üyesinin de bulunduğu 272 teröristin yakalandığını söyledi.

Buba, operasyonlarda fidye için rehin alınan 152 kişinin de kurtarıldığını aktardı.

Nijerya, uzun zamandır ülkenin çeşitli bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor.

Ülkede insan kaçırma suçunun cezası idam olmasına karşın fidye için kaçırma olaylarına da sıkça rastlanıyor.

Silahlı kişiler, genelde ülkenin kuzeyindeki köyleri, okulları ve yolcuları hedef alarak fidye talep ediyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Nijerya'da Terör Operasyonları: 212 Öldürüldü - Son Dakika

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