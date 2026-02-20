Nijerya'da Terör Saldırısı: 33 Ölü - Son Dakika
Nijerya'da Terör Saldırısı: 33 Ölü

20.02.2026 15:41
Kebbi eyaletindeki köylere düzenlenen terör saldırısında yaşamını yitirenlerin sayısı 33'e yükseldi.

Nijerya'nın Kebbi eyaletine bağlı köylere düzenlenen terör saldırılarında hayatını kaybeden sayısının 33'e yükseldiği bildirildi.

Kebbi Eyaleti Polis Sözcüsü Bashir Usman, yaptığı yazılı açıklamada, Lakurawa terör örgütü üyelerinin, eyaletin Arewa bölgesine bağlı 7 köye saldırı düzenlediğini hatırlattı.

Usman, saldırıda yaşamını yitirenlerin sayısının 33'e yükseldiğini kaydetti.

Polisin askerlerle işbirliği içinde bölgede soruşturmalar başlattığını belirten Usman, "Bölgede istikrarın yeniden tesis edilmesi ve sürdürülmesi amacıyla sürekli alan hakimiyeti devriyeleri devam ediyor." dedi.

Lakurawa terör örgütü üyeleri, eyaletin Arewa bölgesine bağlı 7 köye düzenlediği saldırıda 30 kişi hayatını kaybetmişti.

Nijerya, uzun zamandır ülkenin çeşitli bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor.

Lakurawa, ülke yönetimi tarafından Ocak 2025'te terörist grup olarak tanımlanmıştı.

Kaynak: AA

