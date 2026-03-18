Nijerya'da Terörle Mücadele: 60 Terörist Öldürüldü

Üye Girişi
Son Dakika Logo

18.03.2026 22:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nijerya ordusu, Borno'daki intihar saldırılarının ardından 60'tan fazla teröristi etkisiz hale getirdi.

Nijerya ordusu, ülkenin kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde 26 kişinin ölümüne yol açan intihar saldırılarının ardından düzenlediği operasyonda 60'tan fazla teröristin öldürüldüğünü bildirdi.

Ülkede teröristlere yönelik yürütülen "Hadin Kai Operasyonu"nun Medya Enformasyon Sorumlusu Sani Uba, yaptığı yazılı açıklamada, Borno eyaletinin başkenti Maiduguri'deki intihar saldırısının, ordunun eyaletteki Duguri bölgesinde teröristlere karşı operasyon düzenlediği sırada gerçekleştiğini belirtti.

Operasyonda 60'tan fazla teröristin etkisiz hale getirildiğini kaydeden Uba, çok sayıda teröristin de yaralı kaçtığını aktardı.

Uba, öldürülen teröristlerin arasında Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP üyelerinin bulunduğunu ifade etti.

Nijerya'nın Borno eyaletinin başkenti Maiduguri'de 16 Mart'ta akşam saatlerinde pazar, hastane ve üst geçit olmak üzere üç farklı noktada düzenlenen intihar saldırılarında 26 kişi hayatını kaybetmiş, 100'ün üzerinde kişi yaralanmıştı.

Saldırıları üstlenen olmazken, bölgede uzun süredir etkili olan terör örgütü Boko Haram benzer eylemlerle biliniyor.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın, 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde on binlerce kişi yaşamını yitirdi.

Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenledi. Örgütün, Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Ülkede terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, İnsan Hakları, Güvenlik, Güncel, Abuja, Terör, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2026 23:08:56. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.