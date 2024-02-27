Yunus Emre Enstitüsü, Türkçe eğitimi alan öğrencilere sertifika verdi - Son Dakika
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Yunus Emre Enstitüsü, Türkçe eğitimi alan öğrencilere sertifika verdi

Yunus Emre Enstitüsü, Türkçe eğitimi alan öğrencilere sertifika verdi

Nijerya'nın başkenti Abuja'da faaliyet gösteren Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Türkçe eğitiminde başarılı olan öğrenciler için sertifika töreni ve 2024 öğretim yılı açılış programı düzenledi. Törene Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Hidayet Bayraktar, YEE Abuja Koordinatörü Musa Erbaş, YEE kursiyerleri, Türk vatandaşları ve Türkiye mezunu Nijeryalılar katıldı. YEE Abuja Koordinatörü Musa Erbaş, faaliyetlerinin amacının Türkçe dilini ve kültürünü tanıtmak, Türkiye ile Nijerya arasında kültürel köprüler kurmak olduğunu belirtti. Programda başarılı olan öğrencilere Büyükelçi Bayraktar tarafından sertifikaları takdim edildi.

27.02.2024 14:25  Güncelleme: 14:29
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Nijerya'nın başkenti Abuja'da faaliyet gösteren Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından, Türkçe eğitiminde başarılı olan öğrenciler için sertifika töreni ve 2024 öğretim yılı açılış programı düzenlendi.

Sertifika törenine Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Hidayet Bayraktar, YEE Abuja Koordinatörü Musa Erbaş, YEE kursiyerleri, Türk vatandaşları ve Türkiye mezunu Nijeryalılar katıldı.

Programın açılışında konuşan Erbaş, YEE olarak Türkçe dilini ve kültürünü tanıtmak, Türkiye ile Nijerya arasında kültürel köprüler kurmak amacıyla faaliyetlere devam ettiklerini dile getirdi.

Erbaş, "Bugün sadece bir sertifika töreni ve öğretim yılı açılış programı yapmıyoruz. Yunus Emre, hoşgörüsü ve insan sevgisiyle tanınan büyük bir şairdir. Onun felsefesinden ilham alarak, biz de hoşgörü ve sevgiyle, farklı kültürleri bir araya getirerek dostluk köprüleri kurmayı amaçlıyoruz. Sizlerin destekleriyle, Türk kültürünü Nijerya'da daha da yaygınlaştırmayı hedefliyoruz." dedi.

Açılış konuşmasının ardından, eğitimlerde başarılı olan öğrencilere Büyükelçi Bayraktar tarafından sertifikaları takdim edildi.

Kaynak: AA

Türkiye, Nijerya, Kültür, Diplomasi, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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