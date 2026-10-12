Nijerya'da yoksulluk oranı 2024'te yüzde 38,7'ye çıktı, 113 milyon kişi bu koşullarda yaşıyor - Son Dakika
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Nijerya'da yoksulluk oranı 2024'te yüzde 38,7'ye çıktı, 113 milyon kişi bu koşullarda yaşıyor

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BM'nin 2026 raporuna göre Nijerya'da 113 milyon kişi sağlık, eğitim ve yaşam standartları açısından yoksulluk yaşıyor. Raporda, yoksulluk oranının 2024'te yüzde 38,7'ye yükseldiği, yaklaşık 18 milyon kişinin daha bu koşullara girdiği belirtildi.

Birleşmiş Milletler (BM), Nijerya'da 113 milyon kişinin sağlık, eğitim ve yaşam standartları açısından yoksulluk yaşadığını bildirdi.

BM Kalkınma Programı (UNDP) ile Oxford Yoksulluk ve İnsani Gelişme Girişimi (OPHI) tarafından hazırlanan 2026 Küresel Çok Boyutlu Yoksulluk Endeksi raporunda, ülkedeki yoksulluğun boyutlarına ilişkin güncel veriler paylaşıldı.

Raporda, Nijerya'da nüfusun yaklaşık yüzde 48,7'sine karşılık gelen 113 milyon kişinin sağlık, eğitim ve yaşam standartları açısından yoksulluk içinde yaşadığı belirtildi.

Nijerya'da çok boyutlu yoksulluk içinde yaşayan kişilerin, sağlık, eğitim ve yaşam standartlarına ilişkin göstergelerde ortalama yüzde 55 oranında yoksunluk yaşadığı aktarılan raporda, ülkede nüfusun yüzde 28,7'sinin ise ağır çok boyutlu yoksulluk koşullarında yaşadığı vurgulandı.

Raporda, 2018-2021 döneminde kaydedilen iyileşmenin sonraki yıllarda tersine döndüğü belirtilerek, karşılaştırılabilir verilere göre yoksulluk oranının 2013'te yüzde 42,3'ten 2021'de yüzde 33'e gerilediği, 2024'te ise yüzde 38,7'ye yükseldiği kaydedildi.

Bu artışın yaklaşık 18 milyon kişinin daha yoksulluk koşullarında yaşaması anlamına geldiği aktarılan raporda, artışın dörtte üçünün yoksulluk oranındaki yükselişten, dörtte birinin ise nüfus artışından kaynaklandığı ifade edildi.

Raporda, Nijerya'da yoksulluğun özellikle ülkenin kuzey kesimlerinde yoğunlaştığına dikkat çekildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Nijerya'da yoksulluk oranı 2024'te yüzde 38,7'ye çıktı, 113 milyon kişi bu koşullarda yaşıyor - Son Dakika
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