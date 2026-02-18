Nijerya'dan ABD Askerlerine Tepki - Son Dakika
Nijerya'dan ABD Askerlerine Tepki

18.02.2026 13:29
Nijeryalı önde gelen isimler, ABD askerlerinin ülkeye konuşlandırılmasını kınadı.

Nijerya'nın bazı önde gelen isimleri, ABD askerlerinin ülkedeki varlığını egemenliğe aykırı ve dış müdahaleye kapı aralayabilecek gelişme olarak nitelendirerek kınadı.

ABD ve Nijeryalı yetkililerin, 11 Şubat'ta yaklaşık 200 ABD askerinin terörle mücadele kapsamında danışmanlık ve eğitim görevleri için geçici olarak ülkeye konuşlandırılacağının duyurulmasının ardından tepkiler geldi.

İnsan hakları avukatı Femi Falana, akademisyen Jibrin İbrahim ve siyasetçi Usman Bugaje'nin de bulunduğu bazı önde gelen isimler, yayımladıkları ortak açıklamada, ABD askerlerinin konuşlandırılmasının anayasal ve egemenlik açısından ciddi soru işaretleri doğurduğunu belirtti.

Nijerya'nın geçmişte yabancı askeri anlaşmalara karşı direnç gösterdiği hatırlatılan açıklamada, 1960'ta İngiltere ile savunma paktının kamuoyu tepkisi sonrası 1962'de kaldırıldığı vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, eski Cumhurbaşkanı Murtala Muhammed'in Afrika'nın dış güçlerin etkisinden bağımsız hareket etmesi gerektiğine dair tutumuna atıf yapıldı.

Yabancı askeri desteğin güvenliği kalıcı biçimde artırdığına dair ikna edici bir örnek bulunmadığı savunulan açıklamada, güvenliğin güçlendirilmesi için yerel güvenlik kurumlarının kapasitesinin artırılması, istihbarat koordinasyonunun geliştirilmesi ve savunma altyapısına yatırım yapılması çağrısında bulunuldu.

ABD askerlerinin Nijerya'ya konuşlandırılması

ABD'nin terörle mücadele kapsamında göndermeyi planladığı askerlerin ilk bölümünün 15 Şubat'ta ülkeye ulaştığı bildirilmişti.

Yetkililer, konuşlandırılan yaklaşık 100 askerin kuzeydoğudaki Maiduguri kentine ve Bauchi eyaletine intikal ettiğini, personelin istihbarat paylaşımı, taktik eğitim ve stratejik danışmanlık alanlarında görev yapacağını açıkladı.

Nijerya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Samaila Uba, dün yaptığı açıklamada askerlerin muharip görev üstlenmeyeceğini ve faaliyetlerin Nijerya güvenlik güçlerinin komutasında yürütüleceğini belirtti. Uba, ABD'li askerlerin özellikle Boko Haram'ın etkin olduğu bölgelerde teknik destek sağlayacağını ifade etti.

Öte yandan ABD Afrika Komutanlığı (AFRICOM) yetkilileri de konuşlandırmanın iki ülke arasındaki güvenlik işbirliği kapsamında yürütüldüğünü duyurmuştu.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Güvenlik, Nijerya, Güncel, Son Dakika

Nijerya'dan ABD Askerlerine Tepki
