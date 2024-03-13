Nijerya Devlet Başkanı Tinubu, Ramazanda Barış ve İstikrar İçin Dua Çağrısı Yaptı

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Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, ülkesinde artan güvenlik sorunlarına karşı barış ve istikrar için ramazanda dua edilmesi çağrısı yaptı.

Devlet Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Tinubu, ramazan vesilesiyle başkent Abuja'daki Devlet Başkanlığı konutunda düzenlenen Tefsir Programının açılışına katıldı.

Tinubu, burada yaptığı açıklamada, Müslümanlara birbirlerine ve komşularına karşı nezaket göstermelerini ve aynı zamanda toplumda daha az ayrıcalıklı olanları desteklemelerini tavsiye etti.

Nijerya'daki Müslümanların bu mübarek ayda ülkenin barışı ve istikrarı için dua etmeleri çağrısı yapan Tinubu, "Adam kaçırma, haydutluk ve diğer zorluklarla karşı karşıyayız." dedi.

Nijerya, farklı bölgelerde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarıyla mücadele ediyor.

Ülkede 6-9 Mart'ta çoğunluğu öğrenci 500'den fazla sivil, terör örgütleri ya da silahlı gruplarca kaçırılmıştı.