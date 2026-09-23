Nijerya, KDC'deki Ebola salgını nedeniyle yüksek alarm durumuna geçti

Nijerya Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (NCDC), Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) devam eden Ebola salgını nedeniyle ülkede "yüksek alarm" durumuna geçildiğini duyurdu.

NCDC Genel Direktörü Jide Idris tarafından yayımlanan sağlık uyarısında, KDC'deki salgına ilişkin son gelişmelerin yakından takip edildiği ve olası tehditlere karşı hazırlık çalışmalarının sürdürüldüğü belirtildi.

Salgın nedeniyle ülkede "yüksek alarm" durumuna geçildiği aktarılan açıklamada, alınan önlemlerin salgının seyrine ve halk sağlığı risk değerlendirmelerine göre gözden geçirilmeye devam edeceği ifade edildi.

Açıklamada, Ebola bulaşının aktif olduğu veya ilgili ülkelerden Nijerya'ya gelen yolcuların, artırılmış halk sağlığı gözetimi ve takip tedbirleri kapsamında Sağlık Beyan Formu'nu doldurmaları gerektiği vurgulandı.

Diğer ülkelerden gelen yolcuların ise şu aşamada söz konusu formu doldurmakla yükümlü olmadığı kaydedilen açıklamada, Nijerya halkına "tetikte olma" çağrısı yapıldı.

Açıklamada, özellikle Ebola ile uyumlu belirtiler gösteren kişilerin vakit kaybetmeden sağlık kuruluşlarına başvurmaları ve gerekli durumlarda seyahat veya temas geçmişlerini sağlık yetkilileriyle paylaşmaları istendi.

KDC, 20 Eylül'de yaptığı güncellemede, 19 Eylül'e kadar elde edilen verilere göre ülkede toplam 7 bin 672 doğrulanmış vaka ve 3 bin 699 can kaybı bulunduğunu bildirmişti.

Ebola, Afrika'da binlerce kişinin ölmesine neden oldu

Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola virüsü, ilk kez 1976'da Sudan'ın Nzara ve KDC'nin Yambuku kentlerinde eş zamanlı salgınlarla ortaya çıkmıştı.

KDC'deki salgın, Ebola Nehri yakınında bir köyde başladığı için hastalığa bu nehrin adı verilmişti.

Ebola virüsü, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayılmıştı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 yıllarında görülen salgında 30 bin kişiye virüs bulaşmış ve hastaların 11 binden fazlası ölmüştü.

KDC'nin doğusundaki Ituri eyaletinde açıklanan 246 şüpheli vaka ve 65 ölümün ardından 15 Mayıs'ta ülkede salgın ilan edilmişti.

Sağlık yetkililerine göre, mayıs ayında patlak veren "Bundibugyo" Ebola varyantının onaylanmış tedavisi veya aşısı bulunmuyor.