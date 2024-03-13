Nijerya, Nijer ile kara ve hava sınırlarını yeniden açtı

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Nijerya'nın, darbe sonrası ordunun yönetimi devraldığı Nijer ile kapattığı tüm kara ve hava sınırlarını yeniden açtığı bildirildi.

Yerel basındaki habere göre, Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu adına yapılan yazılı açıklamada, Nijer ile kara ve hava sınırının yeniden açıldığı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, "Devlet Başkanı Tinubu, Nijerya'nın Nijer ile kara ve hava sınırlarının açılması ve ülkeye yönelik diğer yaptırımların derhal geçerli olmak üzere kaldırılması talimatını verdi." ifadesi kullanıldı.

Nijerya, askeri darbe sonrası Nijer ile kara ve hava sınırlarını Ağustos 2023'te kapatmıştı.

Öte yandan Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) Nijer'e yaptırım uygulamıştı.

Nijer'de Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, Temmuz 2023'te Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam asker, yönetime el koyduğunu duyurmuştu.

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Abdurrahmane (Ömer) Tchiani, 28 Temmuz'da Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP) isimli cuntanın liderliğini üstlenmiş ve geçiş hükümetinin başına geçmişti.