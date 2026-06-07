Nijerya Ordusu 360 Rehini Kurtardı

Nijerya ordusu, ülkenin kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram'ın rehin tuttuğu 360 kişinin kurtarıldığını bildirdi.

Ülkede terör örgütlerine yönelik yürütülen "Hadin Kai Operasyonu"nun Komutanı Abdulsalam Abubakar, yaptığı açıklamada, ordunun dün Borno eyaletindeki Mandara Dağları'nda Boko Haram'a yönelik hava ve kara operasyonları düzenlediğini belirtti.

Abubakar, operasyon sırasında Boko Haram tarafından rehin tutulan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 360 kişinin kurtarıldığını kaydetti.

Kurtarılan siviller arasında, martta eyaletin Ngoshe bölgesinde düzenlenen terör saldırısı sırasında kaçırılanların da bulunduğunu aktaran Abubakar, "Kurtarma çalışmaları sırasında kurbanları güvenli yere taşırken karşılaşılan zorlu ve engebeli arazi koşullarında iki bebeğin hayatını kaybetmesi nedeniyle operasyonda trajik aksilik yaşandı." ifadelerini kullandı.

Abubakar, kurtarılanların getirildikleri noktada sağlık kontrolünden geçirildiğini, acil müdahaleye ihtiyaç duyanların tugay sağlık personeli tarafından durumları stabilize edilerek tedavi için hastaneye sevk edildiğini belirtti.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde on binlerce kişi yaşamını yitirdi.

Terör örgütü, 2015'ten itibaren ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenledi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Ülkede terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı.