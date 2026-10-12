Nijerya ordusu Borno'da ISWAP'a hava operasyonu yaptı, 40'tan fazla terörist öldürüldü

Nijerya ordusu Borno'da ISWAP'a hava operasyonu yaptı, 40'tan fazla terörist öldürüldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Nijerya'nın Borno eyaletinde, Hadin Kai Operasyonu'nda ISWAP'a yönelik hava operasyonunda 40'tan fazla terörist etkisiz hale getirildi. Komutan Vekili Mohammed Musa Goni, operasyonun Babu köyünde düzenlendiğini, 2 araç ve 30 motosikletin ele geçirildiğini bildirdi.
Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde, terör örgütü DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'a yönelik hava operasyonunda 40'tan fazla terörist etkisiz hale getirildi.
Nijerya Silahlı Kuvvetlerinin terör örgütlerine karşı yürüttüğü Hadin Kai Operasyonu'nun Komutan Vekili Mohammed Musa Goni, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ordunun, Borno eyaletine bağlı Babu köyünde, ISWAP'a yönelik operasyon düzenlediğini belirtti.
Goni, operasyonda 40'tan fazla teröristin öldürüldüğünü aktararak, teröristlere ait 2 araç ve 30 motosikletin ele geçirildiği bilgisini paylaştı.
Nijerya, uzun zamandır ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra Boko Haram ve ISWAP terör örgütlerinin saldırılarına maruz kalıyor.
Kaynak: AA
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