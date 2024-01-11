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Nijerya Ordusu, Sivile İşkence Yapan 2 Askeri Gözaltına Aldı - Son Dakika
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Nijerya Ordusu, Sivile İşkence Yapan 2 Askeri Gözaltına Aldı

Nijerya ordusu, sosyal medyada paylaşılan görüntüde sivile işkence yaptığı görülen 2 askeri gözaltına aldı. Ordu sözcüsü, askerlerin cezalandırılacağını belirtti ve insan hakları ihlallerini hoş karşılamadıklarını vurguladı.

Nijerya Ordusu, Sivile İşkence Yapan 2 Askeri Gözaltına Aldı
11.01.2024 - 18:23,
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Nijerya ordusunun, sosyal medyaya yansıyan görüntüde, ülkenin Rivers eyaletine bağlı Port Harcourt şehrinde bir sivile işkence yaptığı görülen 2 askeri gözaltına aldığı bildirildi.

Ordu adına açıklama yapan Yarbay Danjuma Danjuma, ordunun ülkede sosyal medyada çokça paylaşılan görüntüden rahatsız olduğunu, ilgili askerleri cezalandırmak için harekete geçtiğini belirtti.

Sivile işkence yapan 2 askerin gözaltına alındığını aktaran Danjuma, askerlere gereken cezanın verileceğini ifade etti.

Danjuma, ordunun vatandaşların temel insan haklarını tanıdığını ve bu nedenle personel tarafından yapılan hiçbir ihlali hoş karşılamadığını dile getirdi.

Sosyal medyaya yansıyan görüntüde, iki askerin Port Harcourt şehrinde bir odada yarı çıplak bir şahsa işkence yaptığı görülüyor.

Kaynak: AA
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Nijerya, Ordu, İnsan Hakları, Dünya, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Nijerya Ordusu, Sivile İşkence Yapan 2 Askeri Gözaltına Aldı - Son Dakika
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