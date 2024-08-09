Nijerya Ordusu Teröristleri Etkisiz Hale Getirdi - Son Dakika
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Nijerya Ordusu Teröristleri Etkisiz Hale Getirdi

Nijerya ordusu, terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP ve çete üyelerine yönelik gerçekleştirdiği operasyonlarda 108 terörist ve silahlı çete üyesini etkisiz hale getirdi. Operasyonlarda ayrıca rehin alınan 214 kişi kurtarıldı ve önemli miktarda silah ve mühimmat ele geçirildi.

09.08.2024 19:05
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Nijerya ordusu, ülkede terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP ve çete üyelerine yönelik gerçekleştirdiği operasyonlarda 108 terörist ve silahlı çete üyesini etkisiz hale getirdi.

Nijerya Savunma Bakanlığı Medya Operasyonları Direktörü Edward Buba, haftalık basın toplantısında yaptığı açıklamada, ordunun bir haftadır ülkenin çeşitli eyaletlerinde terör örgütleri ve çete üyelerine yönelik operasyonlar düzenlediğini hatırlattı.

Buba, operasyonlarda 108 terörist ve silahlı çete üyesinin öldürüldüğünü ve onlarca çete üyesinin de yaralandığını aktardı.

Operasyonlarda, terörist ve çetelerin fidye için rehin aldığı 214 kişinin kurtarıldığını kaydeden Buba, 204 teröristin yakalandığını ve 622 teröristin de teslim olduğunu söyledi.

Buba, operasyonlarda terörist ve silahlı çete üyelerine ait 4 mayına dayanıklı araç, 20 silah ve önemli miktarda mühimmatın ele geçirildiği bilgisini paylaştı.

Nijerya, uzun zamandır ülkenin çeşitli bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra Boko Haram ve ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor.

Ülkede insan kaçırma suçunun cezası idam olmasına rağmen fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor.

Silahlı kişiler, genelde ülkenin kuzeyindeki köyleri, okulları ve yolcuları hedef alarak fidye talep ediyor.

Kaynak: AA

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