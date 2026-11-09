Nijerya Zamfara'da evi ateşe veren saldırganlar aynı aileden 12 kişiyi öldürdü - Son Dakika
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Nijerya Zamfara'da evi ateşe veren saldırganlar aynı aileden 12 kişiyi öldürdü

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Nijerya'nın Zamfara eyaletinde silahlı saldırganlar, Maradun bölgesindeki köyde kapıyı açmayı reddeden ailenin evini ateşe verdi. Aynı aileden, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 12 kişi öldü, 7 kişi kaçırıldı; saldırganların kimliği henüz tespit edilemedi.

Nijerya'nın Zamfara eyaletinde saldırganların bir evi ateşe vermesi sonucu aynı aileden 12 kişi yaşamını yitirdi.

Maradun Yerel Yönetimi Başkanı Sanusi Dosara, yaptığı açıklamada, silahlı kişilerin Zamfara'ya bağlı Maradun bölgesinde bir köye saldırı düzenlediğini belirtti.

Dosara, evde bulunanlardan kapıyı açmalarını isteyen saldırganların, taleplerinin reddedilmesi üzerine evi ateşe verdiklerini kaydetti.

Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu, aynı aileden 12 kişinin hayatını kaybettiği bilgisini paylaşan Dosara, olayda 7 kişinin kaçırıldığını belirtti.

Saldırganların kimliği henüz tespit edilemedi.

Nijerya, uzun zamandır ülkenin çeşitli bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya bulunuyor.

Ülkede insan kaçırma suçunun cezası idam olmasına rağmen fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor. Silahlı kişiler, genellikle ülkenin kuzeyindeki köyleri, okulları ve yolcuları hedef alarak fidye talep ediyor.

Kaynak: AA
NijeryaGüncelDünyaSon Dakika

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SON DAKİKA: Nijerya Zamfara'da evi ateşe veren saldırganlar aynı aileden 12 kişiyi öldürdü - Son Dakika
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