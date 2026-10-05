Nijerya'nın Ondo eyaletinde askeri helikopter düştü, 25 yolcu ve 7 mürettebat vardı - Son Dakika
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Nijerya'nın Ondo eyaletinde askeri helikopter düştü, 25 yolcu ve 7 mürettebat vardı

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Nijerya\'nın Ondo eyaletinde askeri helikopter düştü, 25 yolcu ve 7 mürettebat vardı
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Nijerya'nın Ondo eyaletinde askeri helikopter Igbokoda Deniz Üssü yakınında düştü. Nijerya Havacılık Bakanı Festus Keyamo, helikopterde 25 yolcu ve 7 mürettebat olduğunu, enkazın bulunduğunu ve arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Kazada can kaybı veya yaralanmaya ilişkin açıklama yapılmadı.

Nijerya'nın Ondo eyaletinde bir helikopterin düştüğü açıklandı.

Ondo Eyaleti Polis Halkla İlişkiler Sorumlusu Jimoh Abayomi, yaptığı açıklamada, eyaletin Igbokoda kentinde bir helikopterin düştüğünü belirtti.

DENİZ ÜSSÜ YAKINLARINDA DÜŞTÜ

Abayomi, bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığını ifade etti. Nijerya Havacılık Bakanı Festus Keyamo, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, askeri helikopterin güneybatıdaki Ondo eyaletinde bulunan Igbokoda Deniz Üssü yakınlarında düştüğünü belirtti.

HELİKOPTERDE 25 YOLCU VE 7 MÜRETTEBAT VARDI

Helikopterde 25 yolcu ve 7 mürettebatın bulunduğunu kaydeden Keyamo, helikopterin enkazının bulunduğunu ve bölgede arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Keyamo, kazada can kaybı veya yaralanmalara ilişkin açıklama yapmadı. ???????

Kaynak: AA
HelikopterHavacılıkGüvenlikNijeryaGüncelDünyaKazaSon Dakika

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