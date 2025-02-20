MOSKOVA, 20 Şubat (Xinhua) -- Rusya'nın Nijniy Novgorod bölgesinde küçük bir uçağın sert iniş yapması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.
Bölge Acil Durum Bakanlığı'nın perşembe günü yaptığı açıklamada uçağın iniş yaptıktan sonra alev aldığı, ancak yangının söndürüldüğü belirtildi.
Kazanın nedenine ilişkin araştırma sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Nijniy Novgorod'da Uçak Kazası: 2 Ölü - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?