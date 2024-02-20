ABD'de Cumhuriyetçi Donald Trump'ın başkanlık yarışındaki tek ciddi rakibi Nikki Haley, yarışı bırakacağı iddialarını reddederek, "Hiçbir yere gitmiyorum." dedi.
ABD'nin eski BM Daimi Temsilcisi Haley, 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçim süreci devam ederken, yarıştan çekileceği yönündeki iddiaları reddetti.
Bir dönem valilik yaptığı Güney Carolina eyaletinde seçim çalışmalarını sürdüren Haley, cumartesi günü bu eyalette yapılacak ön seçimler öncesinde adeta Trump'a meydan okudu.
Greenville kentinde katıldığı seçim etkinliğinde konuşan Haley, "Hiçbir yere gitmiyorum. Zor gerçeği yüksek sesle söylemekten korkmuyorum. (Trump'ın) Yüzüğünü öpmeye ihtiyacım yok. Trump'ın intikamından hiç korkmuyorum. Ondan hiçbir şey beklemiyorum." diye konuştu.
Güney Carolina'daki ön seçimleri kaybetmesi halinde başkanlık yarışını bırakacağı yönünde Amerikan medyasındaki haberlere de tepki gösteren Haley, son seçmen oyunu kullanana kadar yarışa devam edeceği mesajını verdi.
Haley, Trump'ın seçim kampanya ekibinin "yarışı bırakacak" şeklindeki iddialarına ilişkin ise, "Cumartesi günü Güney Carolina oyunu kullanacak ancak ben pazar günü başkanlık yarışına devam edeceğim." sözleriyle tepki gösterdi.
Güney Carolina'da cumartesi günü yapılacak ön seçimler öncesinde Trump, anketlerde yüzde 64 civarında desteğe ulaşırken, rakibi Haley ise yüzde 33 düzeyinde seyrediyor.
ABD'de başkanlık seçimleri, 5 Kasım Salı günü gerçekleştirilecek.
Demokrat Parti'de halen başkanlık görevini yürüten Joe Biden rakipsiz şekilde, Cumhuriyetçi Parti'de ise önceki ABD Başkanı Donald Trump en güçlü başkan aday adayı olarak ön seçim sürecini götürüyor.
Son Dakika › Güncel › Nikki Haley, başkanlık yarışından çekilmeyeceğini açıkladı - Son Dakika
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