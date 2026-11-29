Niksar'da 3 köyün grup yolu asfaltlandı, Kaymakam Perçi ulaşıma açıldığını bildirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Niksar Kaymakamı Kadir Perçi, Şahinli, Mahmudiye ve Yeşilyurt köyleri grup yolundaki asfalt serim çalışmalarının tamamlanarak yolun ulaşıma açıldığını bildirdi. Çalışmalarla köylerin ulaşım konforunun artırılması ve vatandaşların daha güvenli seyahat etmesi hedefleniyor.
Tokat'ın Niksar ilçesinde Şahinli, Mahmudiye ve Yeşilyurt köyleri grup yolunda asfalt çalışmaları tamamlandı.
Niksar Kaymakamı Kadir Perçi, grup yolunda yürütülen asfalt serim çalışmalarının tamamlanarak yolun ulaşıma açıldığını bildirdi.
Çalışmalarla bölgedeki köylerin ulaşım konforunun artırılması ve vatandaşların daha güvenli seyahat etmelerinin sağlanması hedefleniyor.
Kaynak: AA
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