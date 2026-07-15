Tokat'ın Niksar ilçesinde kamyonun devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
A.Y. idaresindeki 52 ACV 789 plakalı kamyon, Çamiçi Yaylası yolunda devrildi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada araçta sıkışıp yaralanan sürücü, M.Ç. ve İ.İ, bulundukları yerden itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Niksar'da Kamyon Devrildi: 3 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?