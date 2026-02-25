Tokat'ın Niksar ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı.
N.Ş. idaresindeki otomobil, Tokat-Niksar kara yolu Dönekse mevkisinde E.B'nin kullandığı otomobil ile çarpıştı.
Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı.
Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Niksar'da Trafik Kazası: 8 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?