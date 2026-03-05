Niksar'da Trafik Kazasına 251 Bin Lira Ceza - Son Dakika
Niksar'da Trafik Kazasına 251 Bin Lira Ceza

05.03.2026 21:58
Tokat'ın Niksar ilçesinde trafik kazasına karışan sürücülere toplamda 251 bin 662 lira ceza verildi.

Tokat'ın Niksar ilçesinde trafik kazasına karışan 2 araç sürücüsüne çeşitli eksikler nedeniyle 251 bin 662 lira para cezası verildi.

Atatürk Bulvarı'nda E.D. (46) idaresindeki 60 ND 676 plakalı kamyonet ile E.Y. (48) yönetimindeki 60 AGB 030 plakalı otomobil ve Ö.P'nin (41) kullandığı 58 EE 799 plakalı otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kazada araçlarda hasar oluştu.

Yapılan incelemede, kazanın ardından olay yerinden ayrıldığı belirlenen kamyonet sürücüsü E.D'ye "olay yerini terk etmek" ve "ikinci kez muayenesiz araç kullanmak" gerekçesiyle toplam 51 bin 662 lira idari para cezası uygulandı.

Kazaya karışan otomobil sürücüsü E.Y'ye ise sürücü belgesi iptal olduğu halde araç kullandığı için 200 bin lira idari para cezası kesildi.

