Niksar\'da Yangın, Bir Ev Hasar Gördü

Tokat'ın Niksar ilçesinde çıkan yangında bir evde hasar meydana geldi.
Kayabaşa Mahallesi 3. etap TOKİ konutlarında Ömer Zeren'e ait dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine adrese Niksar Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 30 dakikalık çalışması sonucu söndürülen yangında dairede hasar oluştu.
