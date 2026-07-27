Niksar Kalesi'nde 2026 Kazı Çalışmaları Başladı - Son Dakika
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Niksar Kalesi'nde 2026 Kazı Çalışmaları Başladı

Niksar Kalesi\'nde 2026 Kazı Çalışmaları Başladı
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Niksar Kalesi'nde 2026 yılı kazı çalışmaları, 25 kişilik ekiple Doç. Dr. Şuayip Çelemoğlu başkanlığında başlatıldı.

Niksar Kalesi'nde 2026 yılı kazı çalışmaları başladı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü, Türk İslam Sanatı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şuayip Çelemoğlu'nun bilimsel başkanlığında yürütülen kazı çalışmalarına 12'si uzman olmak üzere 25 kişi katılıyor.

Niksar Kaymakamlığının koordinasyonunda yürütülen çalışmalara Niksar Belediyesi ile Tokat İl Özel İdaresi destek veriyor.

Tarih boyunca farklı medeniyetlere ev sahipliği yapan Niksar Kalesi'nin, Pontus döneminde akropol niteliği kazandığı, sonraki dönemlerde de önemini koruyan çok katmanlı bir yerleşim alanı olduğu belirtiliyor.

Kale içinde saray, medrese, hamam, hapishane, türbe, kilise ve mescit gibi dini, askeri, idari ve sosyal yapılara ait kalıntıların bulunduğu değerlendiriliyor.

Niksar Kaymakamı Kadir Perçi, kazı alanını ziyaret ederek Doç. Dr. Şuayip Çelemoğlu'ndan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Özellikle Kale Mescidi ve çevresinde yürütülen çalışmaları inceleyen Perçi, kazılarla ortaya çıkarılacak mimari kalıntılar ve arkeolojik buluntuların ilçenin tarihi kimliğinin daha güçlü şekilde ortaya konulmasına katkı sağlayacağını ifade etti.

Perçi, Niksar'ın yalnızca bölge tarihi açısından değil, Anadolu'nun kültür ve medeniyet tarihi bakımından da önemli bir merkez olduğunu belirterek, bilimsel kazılarla kalenin bilinmeyen yönlerinin ortaya çıkarılmasının, tarihi yapıların tespit edilmesinin ve elde edilecek bulguların bilim dünyasına kazandırılmasının hedeflendiğini söyledi.

Kale Mescidi çevresinde yürütülen çalışmaların Niksar'ın Türk-İslam tarihi içindeki yerinin daha iyi anlaşılmasına katkı sunacağını vurgulayan Perçi, kazı sonuçlarının tarihi kimliğin korunmasına, kültürel mirasın tanıtılmasına ve gelecek nesillere aktarılmasına hizmet edeceğini kaydetti.

Perçi, kazı çalışmalarına katkı sağlayan Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Tokat Müze Müdürlüğü, kazı başkanı Doç. Dr. Şuayip Çelemoğlu ve ekibi, Niksar Belediyesi, Tokat İl Özel İdaresi ile destek veren kurum ve personele teşekkür etti.

Kaynak: AA

Niksar Kalesi, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Niksar Kalesi'nde 2026 Kazı Çalışmaları Başladı - Son Dakika

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