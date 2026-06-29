Nilsu Başaran Denizde Boğuldu

ÇANAKKALE'de denizde boğulan Nilsu Başaran (14), Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.

Çorlu'da Hanife Şefik Celep Ortaokulu'ndan bu yıl mezun olan Nilsu Başaran, önceki gün akrabalarının düğünü için ailesiyle birlikte Çanakkale'ye gitti. Başaran, düğünün ardından arkadaşı E.C. ile birlikte Yapıldak mevkisinde serinlemek için denize girdi. Bir süre sonra Nilsu Başaran, dalgaların arasında kayboldu. İhbarla bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Çalışma sonucu Başaran'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Cenazesi Çorlu'ya getirilen Nilsu Başaran için Merkez Garan Camisi'nde öğle vakti cenaze namazı kılındı. Taziyeleri kabul eden anne Yasemin, baba Yalçın ve ablası Göksu Başaran, büyük üzüntü yaşadı. Arkadaşları tabutu başında gözyaşı dökerken, Nilsu Başaran'ın cenazesi namazın ardından Havuzlar Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.