Nilsu Başaran Denizde Boğuldu - Son Dakika
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Nilsu Başaran Denizde Boğuldu

Nilsu Başaran Denizde Boğuldu
29.06.2026 17:00
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Denizde boğulan 14 yaşındaki Nilsu Başaran, Çorlu'da gözyaşlarıyla toprağa verildi.

ÇANAKKALE'de denizde boğulan Nilsu Başaran (14), Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.

Çorlu'da Hanife Şefik Celep Ortaokulu'ndan bu yıl mezun olan Nilsu Başaran, önceki gün akrabalarının düğünü için ailesiyle birlikte Çanakkale'ye gitti. Başaran, düğünün ardından arkadaşı E.C. ile birlikte Yapıldak mevkisinde serinlemek için denize girdi. Bir süre sonra Nilsu Başaran, dalgaların arasında kayboldu. İhbarla bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Çalışma sonucu Başaran'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Cenazesi Çorlu'ya getirilen Nilsu Başaran için Merkez Garan Camisi'nde öğle vakti cenaze namazı kılındı. Taziyeleri kabul eden anne Yasemin, baba Yalçın ve ablası Göksu Başaran, büyük üzüntü yaşadı. Arkadaşları tabutu başında gözyaşı dökerken, Nilsu Başaran'ın cenazesi namazın ardından Havuzlar Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güncel, Çorlu, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nilsu Başaran Denizde Boğuldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Ülkü Yusuf Ülkü Yusuf:
    Çok üzücü bir olay. Genç yaşta hayatını kaybetmesi ailesi için büyük bir acı olmuş. Bu tür kazaların önüne geçmek için denize girişlerde daha dikkatli olunması gerektiği tekrar hatırlanıyor. 0 0 Yanıtla
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