Nilüfer Belediyesi'nden Çocuklara Yarıyıl Hediyesi

13.01.2026 13:45  Güncelleme: 14:37
Nilüfer Belediyesi, 19-30 Ocak 2026 tarihleri arasında düzenleyeceği atölye, oyun ve sinema etkinlikleri ile çocukların yarıyıl tatilini eğlenceli ve öğretici hale getirecek. Çocuklar, mimarlık, tasarım, bilim ve sanat alanlarında çeşitli atölyelere katılacak.

(BURSA) - Nilüfer Belediyesi, yarıyıl tatilini çocuklar için çeşitli atölyeler, oyunlar ve sinema gösterimleri ile eğlenceli hale getirecek. Düzenlenecek etkinliklerle çocuklar, hayal edip tasarlayabilecek, bilimle tanışacak ve yapay zeka atölyeleri ile geleceği keşfedecek.

Nilüfer Belediyesi, yarıyıl tatiline girecek çocuklar için iki hafta sürecek zengin bir etkinlik programı hazırladı. İlçeli çocuklar tatil boyunca hem öğrenecek hem de eğlenceli zaman geçirecek. Bu kapsamda 19-30 Ocak 2026 tarihleri arasında sanat atölyeleri, oyunlar, film gösterimleri gibi farklı etkinliklerle çocuklar birçok alanda kendilerini geliştirme fırsatı bulacak.

Çocuklar, Pancar Deposu'nda yapılacak mimarlık ve tasarım atölyelerinde hayal edip üretecek. Bu kapsamda 19 Ocak'ta Ağaç Evim (6-8 yaş), 20 Ocak'ta Benim Kulem (7-11 yaş), 21 Ocak'ta Kutu Kutu Kent (6-8 yaş), 22 Ocak'ta Gelecekteki Yaşam (7-11 yaş) ve 23 Ocak'ta Rengarenk Lambam (4-6 yaş) atölyeleri gerçekleştirilecek.

Çocukların oyun dans ve el becerilerini geliştirebilecekleri Hayal Gücü Keçede (6-8 yaş), Sokak Oyunları (7-12 yaş), Düğüm Düğüm Anahtarlık (8-12) ve Çocuk Dans atölyeleri yine Pancar Deposu'nda düzenlenecek.

Nilüfer Belediyesi Dr. Ceyhun İrgil Sağlık Müzesi'nde yapılacak atölyelerde de çocuklar bilimle tanışacak, deneyerek öğrenecek. 10-14 yaş arası çocuklar için 20 Ocak'ta Bitkilerden Kağıt Kromotografisi ve Fil Dişi Macunu Deneyi, 24 Ocak'ta pH Ölçüm atölyesi yapılacak.

Nilüfer Belediyesi Dr. Hüseyin Parkan Sanlıkol Müzik Enstrümanları Müzesi'nde ise 7-13 yaş arası çocuklar "Dijital Luthier: Geleceğin Çalgısını Tasarlıyoruz" ve 28 Ocak'ta Antik Lir Yapımı atölyesinde buluşacak. Fotoğraf Müzesi'nde ise 9-12 yaş çocuklar için 27 Ocak'ta Cyanotype Işık Baskı atölyesi yapılacak.

Kelimelerin peşinde olacaklar

Tatilde Nilüfer'in kütüphaneleri de çocuklarla dolacak. İki hafta boyunca Gezici Kütüphane rotasında yer alan mahallelerde "Gizemli Harfler: Kelime Türetme Atölyesi" gerçekleştirilecek. Bunun yanı sıra Koza, Üçevler, Demirci, Çocuk, Şiir ve Akkılıç Kütüphanelerinde birbirinden farklı atölyeler olacak.

Film gösterimleri

"Kodla, tasarla, geleceği keşfet" sloganıyla öğrenciler için kodlama ve yapay zeka atölyeleri de gerçekleştirilecek. 7-13 yaş arası çocuklar için Pancar Deposu ve Atölye Nilüfer Fethiye'de olacak.

Tatil boyunca Konak Kültürevi'nde "Looney Tunes: Dünyayı Kurtarma Operasyonu", "Lilo ve Stiç", "Elio" ve "Canavarcıklar" filmleri gösterimde olacak.

Kaynak: ANKA

Etkinlik, Güncel, Sinema, Bilim, Son Dakika

